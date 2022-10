Stroški dela lani višji za blizu osem odstotkov

Ljubljana, 20. oktobra - Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo so lani dosegli 2658 evrov in bili za 7,9 odstotka višji kot leto prej. Najvišji so bili v energetskem sektorju, najnižji pa v gostinstvu. Slovenija je sicer po povprečnih stroških dela še vedno precej pod povprečjem EU, a precej nad ravnmi v članicah iz srednje in vzhodne Evrope.