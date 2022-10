Zaradi podražitve cene vode novogoriška občina načrtuje subvencijo za gospodinjstva

Nova Gorica, 20. oktobra - Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija (VIK) Nova Gorica načrtuje povišanje cen za dobavljeno vodo in čiščenje odpadnih voda, do česar naj bi pripeljale visoke cene za električno energijo. Ker želi Mestna občina Nova Gorica svojim občanom pomagati, mestnemu svetu predlaga potrditev subvencije na omrežnino.