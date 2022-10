Kaja Juvan vlogo favoritinj prepušča Kitajski, ne izključuje pa presenečenja v Velenju

Ljubljana, 20. oktobra - Dobri trije tedni so še ostali do enega najpomembnejših dvobojev slovenske ženske teniške reprezentance v zadnjem desetletju. Izbranke kapetana Andreja Kraševca bodo 11. in 12. novembra v Velenju gostile Kitajsko v polfinalnem obračunu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju svetovne skupine pokala Billie Jean King.