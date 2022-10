Pred ljubljanskim maratonom se danes vračajo teki otrok in mladine

Ljubljana, 22. oktobra - Slovenska prestolnica bo danes in v nedeljo gostila 26. Volkswagen ljubljanski maraton. Predlani ga zaradi pandemije organizatorji niso mogli pripraviti, lani pa so bili teki na različnih razdaljah le v nedeljo. Letos se vračajo sobotni teki otrok in mladine, ki se bodo na ljubljanske ulice podali med 11. in 17. uro.