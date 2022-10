Scholz v bundestagu o finančni in vojaški pomoči Ukrajini

Berlin, 20. oktobra - Nemški kancler Olaf Scholz je v današnjem nagovoru v nemškem parlamentu dejal, da so finančne potrebe Ukrajine s pomočjo EU in držav G7 pokrite do konca leta. Ob tem je dejal, da želi Nemčija do pomladi usposobiti brigado 5000 ukrajinskih vojakov, dotaknil pa se je tudi težav pri spopadanju s posledicami energetske krize.