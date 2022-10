V štirih ukrajinskih regijah vojno stanje, po državi omejitve pri porabi elektrike

Kijev/Zaporožje, 20. oktobra - V ukrajinskih regijah Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki so pod ruskim nadzorom in ki jih je Moskva minuli mesec enostransko priključila Rusiji, je danes začelo veljati vojno stanje, ki ga je razglasil ruski predsednik Vladimir Putin. Ukrajina medtem zaradi ruskih napadov na energetsko omrežje od danes omejuje porabo elektrike.