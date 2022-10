V sredo na predsedniških volitvah predčasno glasovalo 1,52 odstotka volivcev

Ljubljana, 20. oktobra - Drugi dan predčasnega glasovanja na volitvah predsednika republike, v sredo, je glas oddalo 25.775 volivk in volivcev oziroma 1,52 odstotka volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK). Prvi in drugi dan je skupaj predčasno glasovalo 2,67 odstotka volivk in volivcev.