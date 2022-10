Dnevnik: Aleš Semolič v primeru oškodovanja NLB obsojen na pogojno kazen

Ljubljana, 20. oktobra - Aleš Semolič, ki so ga zaradi skoraj 570.000 evrov težke goljufije na račun banke NLB iskali sedem let, je bil zaradi poslovne goljufije in pranja denarja obsojen na pogojno kazen. Obsodili so ga tudi na plačilo zahtevka banke NLB, ki znaša skoraj 450.000 evrov. Če ji 60.000 evrov ne plača v letu in pol, bo šel v zapor, je poročal Dnevnik.