Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 20. oktobra - Danes dopoldne bo v notranjosti pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Popoldne se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo večinoma oblačno, na zahodu bo že zjutraj deževalo, dež se bo popoldne in zvečer razširil nad vso državo. Ob morju bo pihal jugo, drugod jugozahodni veter. V nedeljo bodo padavine povsod ponehale, predvsem na vzhodu se bo razjasnilo.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo ter nad osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Pri tleh z vetrom vzhodnih in južnih smeri doteka hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno, bolj sončno bo ob severnem Jadranu, kjer bo pihala šibka burja. Čez dan se bo delno razjasnilo. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden. V petek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, kazal se bo kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in utrujenost.