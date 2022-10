Florida prekinila niz Philadelphie, prvaki vpisali drugi poraz

Miami, 20. oktobra - Hokejisti Floride Panthers so prekinili zmagoviti niz treh tekem Philadelphie Flyers in v severnoameriški ligi NHL slavili s 4:3. Na preostalih dveh tekmah so prvaki Colorado Avalanche izgubili po podaljšku proti Winnipeg Jets s 3:4, prav tako po podaljšku in z izidom 4:3 pa so St. Louis Blues ugnali Seattle Kraken.