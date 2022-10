Trumpa zaslišali pod prisego v tožbi zaradi obrekovanja

Miami, 20. oktobra - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v sredo odvetnikom pisateljice in novinarke E. Jean Carroll, ki ga toži zaradi obrekovanja, podal izjavo pod prisego. Carrollova ga toži zaradi obrekovanja, ker je na položaju predsednika zanikal, da jo je posilil, in jo ozmerjal z lažnivko. Kmalu ga bo tožila še zaradi posilstva na državnem sodišču New Yorka.