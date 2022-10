Unitedu derbi s Tottenhamom, remi Chelseaja

London, 19. oktobra - Nogometaši Manchester Uniteda so dobili današnji derbi 12. kroga angleške lige, potem ko so na domačem igrišču z 2:0 premagali Tottenham, za Arsenalom in Manchester Cityjem tretjeuvrščeno ekipo lestvice lige. Zadetka za ekipo z Old Trafforda sta dosegla Fred v 47. in Bruno Fernandes v 69. minuti.