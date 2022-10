Ljubljana, 19. oktobra - V košarkarski ligi so po treh odigranih krogih štiri ekipe še brez poraza. Fenerbahčeju, ki je tretjo zmago zabeležil v torek, so se danes na vrhu lestvice s stodstotnim izkupičkom pridružili še berlinska Alba, Baskonia in Olympiacos iz Pireja.