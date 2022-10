Na tripartitnem socialnem vrhu EU pozivi k ukrepanju zoper draginjo

Bruselj, 19. oktobra - Predsedniki institucij EU in predstavniki socialnih partnerjev so se danes srečali v Bruslju, kjer so govorili o draginji in vplivu vojne v Ukrajini na delavce in gospodarstvo, ki jim v primeru neukrepanja EU grozijo resne posledice, so se strinjali udeleženci tripartitnega socialnega vrha.