Iz Ukrajine v Rusijo po podatkih Moskve odšlo pet milijonov ljudi

Kijev/Moskva, 19. oktobra - Iz območij v Ukrajini, ki so jih zasedle ruske sile, je v Rusijo skupno odšlo približno pet milijonov prebivalcev Donbasa in jugovzhodnih regij Herson in Zaporožje, je danes dejal sekretar ruskega sveta za nacionalno varnost Nikolaj Patrušev, poročajo tuje tiskovne agencije.