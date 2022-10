Bučen sprejem za svetovnega prvaka v kajtanju Tonija Vodiška

Koper, 19. oktobra - V koprski Taverni so danes popoldne priredili sprejem za evropskega in svetovnega prvaka v novem olimpijskem jadralskem razredu formula kite Tonija Vodiška. Prisotni so mu zaželeli, da bi postal prvi koprski olimpijski zmagovalec. Sam pa je dejal, da mu bo množična udeležba na sprejemu dala dodatno motivacijo.