Policisti v nadzoru tovornega in avtobusnega prometa odkrili 918 kršitev

Ljubljana, 19. oktobra - V okviru preventivne akcije Truck & Bus so policisti pri nadzoru tovornega in avtobusnega prometa med 10. in 16. oktobrom odkrili 918 kršitev, so zapisali na spletni strani policije. Policisti so nadzor izvajali na avtocestah, hitrih cestah in avtobusnih postajališčih po vsej državi, kjer so skupno obravnavali 7699 voznikov, od tega 5144 tujih.