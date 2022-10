Med kandidati za ljubljanskega župana tudi Aleš Primc

Ljubljana, 19. oktobra - Za ljubljanskega župana bo kandidiral tudi predsednik zunajparlamentarne stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc. Za kandidaturo se je odločil, ker hoče narediti vse, kar je v njegovi moči, za delovne ljudi, otroke, mlade družine, osebe s posebnimi potrebami in upokojence. Zavzemal pa se bo za pravično in solidarno Ljubljano, je povedal.