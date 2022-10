Policisti v okviru akcije Bodi viden - bodi previden obravnavali skoraj 2300 kršitev

Ljubljana, 19. oktobra - V preventivni akciji Bodi viden - bodi previden, ki je potekala od 4. do 16. oktobra so policisti obravnavali skoraj 2300 kršitev, od katerih so jih kar 89 odstotkov zagrešili pešci, so sporočili s policije. Opozarjajo, da so pešci med najranljivejšimi udeleženci v prometu, voznike pa prosijo, naj bodo jeseni in pozimi na njih še bolj pozorni.