V Clevelandu poteka konferenca pobratenih mest, med njimi tudi Ljubljana

Cleveland, 19. oktobra - V Clevelandu v zvezni državi Ohio se je v torek začela konferenca pobratenih mest, ki bo trajala do petka. Cleveland, ki ima največji delež prebivalcev s slovenskimi koreninami med mesti v ZDA, je povezan s 23 mesti po svetu, med katerimi je tudi Ljubljana. Na konferenci so predstavili tudi življenje in zapuščino arhitekta Jožeta Plečnika.

Prvi dan konference v torek je bila Slovenija zastopana na dveh panelnih razpravah in je soorganizirala poseben kulturni dogodek.

Generalni konzulat v Clevelandu je v sodelovanju z organizacijo Global Cleveland, clevelandsko javno knjižnico ter clevelandskim Slovenskim muzejem in arhivom obeležil letošnje Plečnikovo leto, in sicer s so-organizacijo razprave na temo arhitekture in razstavo ljubljanskega Muzeja za arhitekturo in oblikovanje z naslovom Plečnikova Ljubljana.

Strokovna razprava je obravnavala razvoj in pomen mestne arhitekture v treh sestrskih mestih - Clevelandu, Ljubljani in Vicenzi. Slovenijo sta zastopala vodja odseka za prostorske planske akte Oddelka za urejanje prostora na MOL Ljubljana Liljana Jankovič Grobelšek in v Sloveniji živeči ameriški zgodovinar Noah Charney, poznavalec Plečnikovega dela in avtor knjige Večni arhitekt.

Slovenska predstavnika sta predstavila pomen Plečnikovega delovanja in njegov vpliv na povezovanje in spreminjanje starega mestnega jedra v sodobno prestolnico 20. stoletja, prihodnje načrte mesta za njegov trajnostni razvoj ter ohranitev zelene prestolnice.

Po razpravi je v atriju javne knjižnice v Clevelandu sledila predstavitev razstave Plečnikova Ljubljana, ki so jo skupaj odprli generalna konzulka Alenka Jerak, direktor knjižnice Felton Thomas in direktor organizacije Global Cleveland Joe Cimperman.

Jerak je kot razlog za razstavo izpostavila Plečnikovo leto ob 150. obletnici rojstva znamenitega arhitekta, projektanta, urbanista in profesorja. Mednarodni javnosti želijo približati pomen Plečnikovih del in njegov vpliv na sodobno arhitekturo evropskih prestolnic Ljubljane, Dunaja in Prage ter drugih mest. Izrazila je upanje, da bo razstava spodbudila prisotne k obisku Ljubljane.

V okvirju Konference so predstavniki Čebelarskega muzeja iz Radovljice pod vodstvom direktorice Petre Bole kot del projekta Beebridge (Čebelji mostovi) predstavili pomen čebelarstva in čebel ter njihovo povezavo s slovensko kulturno dediščino in unikatno poslikavo panjskih končnic.

V okvirju panela o izobraževanju mladih v projektu Model Združenih narodov pa so se danes skupaj s srednjimi šolami iz Clevelanda in nekaterih drugih mest predstavili tudi dijaki Gimnazije Bežigrad. Konferenca poteka hibridno - deloma preko interneta, deloma v živo.