V reševanje spora o stavkovnih zahtevah na RTVS tudi predstavniki vlade

Ljubljana, 19. oktobra - Vlada, ki si prizadeva za vzpostavitev dialoga in pomiritev razmer na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), je danes za sporazumno reševanje spora o stavkovnih zahtevah novinarjev in drugih medijskih delavcev na RTVS imenovala predstavnike ministrstev za kulturo in za javno upravo. Takšno pobudo je podal Sindikat novinarjev Slovenije.