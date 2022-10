Katmandu, 19. oktobra - Slovenska jubilejna himalajska odprava ob 60-letnici Fakultete za šport in 100 letnici Univerze v Ljubljani je uspešno opravila svoj cilj. Osvojila je Himlung, 7128 visoki himalajski vrh na meji med Nepalom in Tibetom," so sporočili iz Planinske zveze Slovenije.