Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 19. oktobra - Trgovalni dan na newyorških borzah se je začel v neenotnem vzdušju. Čeprav so objave četrtletnih poslovnih rezultatov podjetij, kot so United Airlines, Netflix in P&G, razveselile vlagatelje, pa ti še naprej ostajajo v skrbeh glede nadaljnjega višanja obrestnih mer s strani ameriške centralne banke Federal Reserve.