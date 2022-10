Kandidatka stranke Vesna za županjo Ljubljane Jasminka Dedić za dobro življenje vseh ljudi

Ljubljana, 19. oktobra - Kandidatka zelene stranke Vesna za županjo Ljubljane Jasminka Dedić se bo zavzemala za dobro življenje ljudi vseh generacij, znotraj zmogljivosti lokalnega okolja in planeta. Program temelji na zeleni politiki, podnebni in družbeni pravičnosti ter pametnih digitalnih rešitvah. Vesna bo kandidaturo za županjo in mestni svet vložila v četrtek.