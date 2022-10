Ljubljanska borza: SBI TOP končal pod gladino

Ljubljana, 19. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP na Ljubljanski borzi je v današnjem trgovanju izgubil 0,25 odstotka in sklenil pri 983,44 točke. Skupno je promet dosegel 1,08 milijona evrov. Najprometnejše so bile delnice Krke in Telekoma Slovenije, s katerimi so borzni posredniki ustvarili po več kot 300.000 evrov prometa.