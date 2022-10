Nadzorni odbor občine Koper ugotovil nepravilnosti v tem in prejšnjih mandatih

Koper, 19. oktobra - Nadzorni odbor Mestne občine Koper je ob koncu štiriletnega mandata predstavil ugotovljene nepravilnosti, tako v času zdajšnjega župana kot pri projektih, ki so se začeli prej. Gradnjo garažne hiše in objekta Solis so označil za negospodarno. Opozorili so tudi na neupoštevanje priporočil o izdajanju občinskega glasila v predvolilnem času.