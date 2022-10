Pristojni beležijo rast kršitev vožnje v naravnem okolju

Ljubljana, 19. oktobra - V času zimskih in letnih počitnic je tudi letos potekala akcija poostrenega nadzora vožnje v naravnem okolju. Inšpektorji za okolje in naravo so uvedli devet prekrškovnih postopkov, policisti pa so obravnavali 255 kršitev vožnje, ustavljanja ali parkiranja vozil na motorni pogon v naravnem okolju. Število kršitev se že nekaj let povečuje.