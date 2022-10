Gradbeni inšpektorji v večmesečni akciji uvedli 171 inšpekcijskih postopkov

Ljubljana, 19. oktobra - Gradbena inšpekcija je od februarja in 6. septembra izvedla usklajeno akcijo nadzorov nad prijavo začetka gradnje. V sklopu akcije je 35 inšpektorjev opravilo 301 inšpekcijski pregled. Uvedli so 171 inšpekcijskih postopkov, od tega 167 upravnih in štiri prekrškovne.