P&G s padcem četrtletnega dobička

Washington, 19. oktobra - Ameriški koncern Procter & Gamble (P&G), ki med drugim obvladuje znamki Tide in Old Spice, je v prvem četrtletju poslovnega leta 2022 zabeležil 3,94 milijarde dolarjev (4,02 milijarde evrov) čistega dobička, medtem ko je dobiček v enakem obdobju lani znašal 4,11 milijarde dolarjev. Prihodki so zrasli za 1,3 odstotka na 20,61 milijarde dolarjev.