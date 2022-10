Nagrada za življenjsko delo društva filmskih in televizijskih prevajalcev letos Nives Vidrih

Ljubljana, 20. oktobra - Letošnjo nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev (DSFTP) je danes prejela Nives Vidrih. Letošnji prejemniki društvenih žanrskih nagrad pa so Daša Perme Jurjavčič, Martin Medved, Dušan Gorše, Polona Mertelj in Nataša Hrovat.