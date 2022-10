Putin za štiri zasedene ukrajinske regije odredil vojno stanje

Moskva, 19. oktobra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal odlok za uvedbo vojnega stanja v ukrajinskih regijah Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki so pod ruskim nadzorom in ki jih je Moskva z referendumi minuli mesec priključila k Rusiji. Odlok bo pričel veljati v četrtek, guvernerji omenjenih regij pa bodo v skladu z njim dobili več pooblastil.