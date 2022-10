V Ljubljani mednarodni simpozij o svetovni dediščini 20. stoletja

Ljubljana, 20. oktobra - V Mestnem muzeju Ljubljana bo danes potekal mednarodni simpozij Svetovna dediščina 20. stoletja. Simpozij o arhitekturni dediščini 20. stoletja, ki je vpisana na seznam svetovne dediščine, bo posvečen izzivom in izkušnjam pri upravljanju in presoji vplivov posegov na dediščino v kontekstu konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine.