Slovenski center Pen izrekel podporo iranskim protestnikom

Ljubljana, 19. oktobra - Na proteste v Iranu, ki so izbruhnili po tem, ko je minuli mesec po policijskem pridržanju umrla 22-letna Mahsa Amini, se je odzval tudi Slovenski center Pen in podprl iranske protestnike, ki se borijo za temeljne človekove pravice in svobodo oblačenja, ter obsodil nasilje nad protestniki.