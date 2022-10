V Inštitutu 8. marec analizirali stališča predsedniških kandidatov do pravice do splava

Ljubljana, 19. oktobra - V Inštitutu 8. marec so analizirali stališča predsedniških kandidatov do pravice do splava. Opozorili so na stališče Anžeta Logarja, ki po njihovih navedbah ni zavrnil možnosti imenovanja ustavnega sodnika, ki bi nasprotoval tej pravici. Ljudem svetujejo, naj pri izbiri na volitvah upoštevajo stališča kandidatov do pravice do splava.