Ljubljana, 19. oktobra - Predsednik vlade Robert Golob za ponedeljek sklicuje vrh parlamentarnih strank, na katerem bodo opravili širok posvet glede potencialnih ustavnih sprememb in sprememb volilne zakonodaje. Vabljeni so predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin, so potrdili v kabinetu predsednika vlade.