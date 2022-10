Ukrajina: Rusi še vedno zadržujejo približno 50 uslužbencev jedrske elektrarne Zaporožje

Zaporožje, 19. oktobra - Rusi še vedno zadržujejo približno 50 uslužbencev jedrske elektrarne Zaporožje na jugu Ukrajine, je danes opozoril vodja ukrajinskega operaterja jedrskih elektrarn Energoatom Petro Kotin. Od marca, ko so Rusi zasedli objekt, so zajeli več kot 150 uslužbencev, medtem so jih več izpustili, vendar usoda nekaterih še vedno ni znana, je dodal.