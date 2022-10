S ponarejenimi osebnimi izkaznicami do pravic državljanov EU

Maribor, 19. oktobra - Mariborski policisti in kriminalisti so v obsežnejši preiskavi izsledili 13 državljanov Severne Makedonije ter Bosne in Hercegovine, ki so uporabljali ponarejene osebne listine v postopkih sklenitve delovnega razmerja in drugih postopkih v Sloveniji. Tako so se lažno predstavljali kot državljani držav Evropske unije in koristili njihove pravice.