Šentjurska občina sanirala plazove na lokalni cesti Spodnji Žegar-Hrastje

Šentjur, 19. oktobra - Šentjurska občina je sanirala plazove na lokalni cesti Spodnji Žegar-Hrastje in samo cesto. Vrednost del je znašala dobrih 862.000 evrov, od tega je okoljsko ministrstvo zagotovilo več kot 797.000 evrov. Plazovi so se prožili dlje časa, od leta 2016 so povzročili oteženo prevoznost, lani pa je bila zato cesta neprevozna in so jo zaprli za promet.