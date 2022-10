Ob prazniku Maribora koncerti na petih gričih okoli mesta

Maribor, 20. oktobra - Ob današnjem prazniku Mestne občine Maribor bodo nocoj znova brezplačni koncerti na gričih okoli mesta. Na takšen način so občinski praznik prvič obeležili lani, letos pa so k praznovanju dodali še kulturne programe z zgodbami preteklosti in sodobnosti v predmestjih ter brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi.