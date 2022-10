Pogrešajo 55-letno Darjo Možina iz Škofje Loke

Škofja Loka, 19. oktobra - Policija išče pogrešano 55-letno Darjo Možina iz Škofje Loke, so sporočili s PU Kranj. Visoka je 165 centimetrov in suhe postave. Oblečena bi lahko bila v črno-sivo trenirko in bel pulover s črnimi črtami. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, prosijo, da pokličejo policijsko postajo Škofja Loka na telefonsko številko 04 502 37 00 ali 113.