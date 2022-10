V Velenju šesti mednarodni festival vezenja

Velenje, 21. oktobra - V velenjski Rdeči dvorani bo danes in v soboto potekal šesti mednarodni festival vezenja. Dogodek, ki ima v Velenju že dolgo tradicijo, bo postavil na ogled domače in tuje unikatne vezenine, dogajanje pa bo popestril bogat kulturni program. Tema letošnjega festivala so vezena naglavna pokrivala, so sporočili z velenjske občine.