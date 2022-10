V Trebnjem razstava akvarelov Roberta Hlavatyja

Trebnje, 20. oktobra - V Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Prosevajoča in prelivajoča se lepota akvarela - videnja in občutenja krajine z deli leta 1982 umrlega samoraslega akvarelista Roberta Hlavatyja. Predstavili bodo Hlavatyjeva dela iz zasebnih in muzejskih zbirk. Razstava bo na ogled do 12. februarja prihodnje leto.