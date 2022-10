Daniella Shreir za STA: Feministični filmi niso nujno filmi žensk

pogovarjala se je Ajda Ana Zupančič

Ljubljana, 19. oktobra - Britanska filmska kritičarka Daniella Shreir, soustanoviteljica in sourednica spletne revije o filmu Another Gaze, je bila gostja letošnje Jesenske filmske šole v Slovenski kinoteki. Za STA je spregovorila o svojih projektih in feminističnih filmskih festivalih ter opozorila na morebitno razliko med feminističnimi filmi in filmi žensk.