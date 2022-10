V Mirni Peči bodo uredili dodatne prostore za Slakov in Pavčkov muzej in preselili občinsko upravo

Mirna Peč, 19. oktobra - Mirnopeški župan Andrej Kastelic in direktor gradbenega podjetja CGP Martin Gosenca sta podpisala pogodbo za prenovo in energetsko sanacijo nekdanje šolske stavbe v Mirni Peči. Ta je del stavbnega kompleksa Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ki bodo tako prišel do dodatnih prostorov. V prenovljene prostore bodo preselili tudi občinsko upravo.