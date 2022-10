Filmski festival Kinotrip se pričenja z obiskom mlade ukrajinske igralke

Ljubljana, 20. oktobra - V Kinodvoru se bo letošnji Kinotrip pričel z današnjo filmsko projekcijo dveh mladinskih filmov, Atlantide in filma Olga, ki jo bodo pospremili s pogovorom s protagonistko Anastasijo Budjaškino. Do 22. oktobra bodo predstavili šest celovečernih filmov in program kratkih filmov, ki so jih izbrali člani Kinodvorovega filmskega kluba.