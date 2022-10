Olgi Kacjan bodo izročili nagrado bert za življenjsko delo

Ljubljana, 20. oktobra - Društvo slovenskih režiserjev in režiserk bo drevi v Slovenski kinoteki nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre izročilo Olgi Kacjan. "Velika umetnica prek svojih vlog iskreno in brezkompromisno izraža celovito in načelno držo do intimnega in družbenega človeškega obstoja," so med drugim zapisali v društvu.