V Radljah ob Dravi o vlogi žensk na podeželju in reševanju njihovih težav

Radlje ob Dravi/Železna Kapla, 19. oktobra - Ob poudarjeni zelo pomembni vlogi, ki jo ženske imajo na kmetijah in podeželju, so danes na okrogli mizi mnoge kmetice izpostavile predvsem težave, povezane z zagotavljanjem zavarovanj in socialnih pravic. Kmetijska ministrica Irena Šinko je napovedala, da bodo odprta vprašanja skušali rešiti v okviru posebne medresorske delovne skupine.