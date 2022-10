Med kandidati za ljubljanskega župana tudi Aleš Primc

Ljubljana, 19. oktobra - Za ljubljanskega župana bo kandidiral tudi predsednik zunajparlamentarne stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc. Kot so napovedali v stranki, bodo župansko kandidaturo in kandidatno listo stranke za člane mestnega sveta vložili danes popoldne, ko bo Primc pred magistratom tudi predstavil svoj program.