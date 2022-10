Po letu in pol bo stekel promet čez ruški most

Ruše, 22. oktobra - Po letu in pol bo danes znova stekel promet po mostu na državni cesti čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami, ki je bil zaradi temeljite obnove zaprt od maja lani. Za tamkajšnje prebivalce je to veliko olajšanje, saj so v času zaprtja mostu morali po mnogo daljši poti čez Maribor ali Lovrenc na Pohorju.