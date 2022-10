Komisija DZ za nadzor javnih financ prek proračunov za 2023 in 2024

Ljubljana, 19. oktobra - Komisija DZ za nadzor javnih financ se je danes seznanila s predlogom sprememb proračuna za leto 2023 in predlogom proračuna za leto 2024 v delih, ki se nanašata na računsko sodišče. To bo imelo dovolj sredstev za finančno neodvisnost, s čimer so zadovoljni tako v računskem sodišču kot v komisiji DZ.